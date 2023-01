Homem tenta invadir casa, mas é surpreendido por moradores em Morrinhos

Um homem tentou invadir uma casa, mas foi surpreendido pelos moradores e deixou o local correndo na Avenida Alcides Rocha, no Centro da cidade de Morrinhos, interior do Ceará, no sábado (31). A ação foi flagrada por uma câmera de segurança.





No vídeo, o suspeito aparece na calçada da residência, próximo a um carro, com o telefone no ouvido, como se estivesse em uma ligação. Enquanto isso, ele observa a movimentação, mexe na fechadura do portão e entra no imóvel. Segundos depois ele retorna correndo e foge no carro.





Conforme testemunhas, o homem pensou que a casa estava vazia, porém os moradores estavam no local.





De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência de uma tentativa de furto em um imóvel.





O caso é apurado pela Polícia Civil, que reforçou a importância da vítima registrar um Boletim de Ocorrência (BO) para repassar mais detalhes sobre o fato. O boletim de ocorrência pode ser feito, presencialmente, na Delegacia Municipal de Bela Cruz, ou por meio da Delegacia Eletrônica (Deletron).





(A Voz de Santa Quiteria)