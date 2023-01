IPVA 2023 no Ceará: boletos para pagamento estão disponíveis a partir desta segunda-feira

Os boletos para pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2023 estão disponíveis a partir desta segunda-feira (2), no site da Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz Ceará) ou no aplicativo "Meu IPVA", em versões para Android e IOS.





O imposto poderá ser pago no valor integral, com desconto de 5%, ou parcelado em cinco vezes. Também é possível obter mais 5% de desconto por meio do programa Sua Nota Tem Valor.





Conforme a Secretaria da Fazenda, 2,3 milhões de veículos serão tributados no Ceará neste ano, com previsão de arrecadar em torno de R$ 1,7 bilhão. Do total recolhido, 50% pertencem ao Tesouro Estadual e os outros 50% são destinados aos municípios onde os veículos estão licenciados.





O proprietário que vai pagar o IPVA mais caro no Ceará é o dono de Porsche 911 GT2 RS, que terá um boleto de R$ 83 mil. Já o mais barato vai ser o do dono de Asa/Cauype Sport, de R$ 204,95.





O contribuinte que pagar o IPVA em cota única até o dia 31 de janeiro de 2023 terá 5% de desconto. O abatimento em cota única poderá chegar a 10% quando acumulado com o desconto do Sua Nota Tem Valor, que proporcionará até 5%. Caso não opte pelo pagamento à vista, poderá dividir, sem abatimento, em até cinco parcelas, com vencimentos nos dias 10 de fevereiro, 10 de março, 10 de abril, 10 de maio e 12 de junho.





(A Voz de Santa Quiteria)