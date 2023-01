The Voice com Fátima Bernardes tem a pior audiência da história

A 11ª temporada do The Voice Brasilregistrou a menor audiência de toda história. A final teve o menor número desde o início do formato em dia de semana, na Grande São Paulo foram 15,3 pontos. No comando da apresentadora Fátima Bernardes, a temporada 2022 chegou ao fim na última quinta (29). As informações são do site Notícias da TV.





Após dez anos na apresentação do Encontro, Fátima Bernardes deixou o programa em junho do ano passado. A apresentadora foi realocada para o The Voice, onde fez sua estreia em novembro, mas sem sucesso de audiência. Na estreia, o programa marcou 15,1 pontos de média na Grande São Paulo. Em 2021, a estreia do The Voice registrou 18,5 pontos.





Apesar dos baixos números, a apresentadora se mostra feliz com a mudança.





– Foi atrás disso que eu fui, porque se eu quisesse certezas, permanecia onde estava. Eu queria muitas incertezas, eu queria muito chão instável, queria muita caminhada com dificuldade – afirmou ao GShow.





(Terra Brasil Noticias)