CRUELDADE: Jovem que estava desaparecida na cidade de Morrinhos é encontrada sem vida na zona rural

Lamentamos informar que as forças de segurança localizaram na tarde desta segunda-feira, 2, o corpo da jovem Itamara Eny de Freitas, de 19 anos, que estava desaparecida desde sábado, 31, após raptada por um homem armado.

O corpo foi localizado após buscas na localidade de Bom Principio, na zona rural. Segundo as informações recebidas pelo Portal Vale do Acaraú, o principal suspeito do crime esta preso, e teria confessado o crime. Ele é morador da cidade de Amontada, e estava a trabalho na cidade de Morrinhos.

Mais detalhes em instantes!