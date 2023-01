TRAGÉDIA: Mulher perde a vida de maneira trágica no Réveillon após rojão ficar preso em sua roupa

Uma mulher de 38 anos perdeu a vida durante a comemoração da virada do ano que aconteceu na cidade de Praia Grande, localizada no litoral do estado de São Paulo.



O caso aconteceu nos primeiros minutos deste domingo (1º), de acordo com as informações das testemunhas o acidente fatal aconteceu na faixa de areia da praia.



A mulher que não teve seu nome divulgado era da cidade de São Paulo e viajou com a família para passar o Réveillon em Praia Grande.



Um primo da vítima revelou que a família estava na areia e que durante a queima de fogos um rojão atingiu a mulher e ficou preso em sua roupa. Ainda de acordo com o primo da mulher, os fogos de artifício não eram do grupo de familiares.



O namorado da vítima tentou ajudá-la e acabou ferido, ele aparece na imagem ajoelhado perto do corpo da mulher e segundo testemunhas estava desesperado. Não há informações sobre o estado de saúde do homem.



Luiza Ferreira, de 20 anos, estava no local e afirmou que havia muitos fogos de artifício que estavam na faixa de areia de maneira irregular.



O rojão ficou preso na altura do peito da mulher, que morreu de imediato assim que explodiu.



Uma policial militar que estava trabalhando no local afirmou que ficou muito comovida com tudo que presenciou e chegou a chorar ao ver o desespero dos filhos e familiares da vítima.



“Algum irresponsável soltou fogos de maneira errada e terminou nessa tragédia. Ver os filhos, a mãe e as irmãs da vítima, todos desesperados, me fez chorar de verdade, não deu para segurar. Ela deixou dois filhos, um de 12 anos e um de 18”, relatou a agente de segurança.

