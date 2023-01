Ibaneis é afastado por 90 dias, em decisão monocrática de Alexandre de Moraes

O governador do Distrito federal, Ibaneis Rocha (MDB), foi afastado de suas funções por 90 dias, em decisão monocrática do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).





Em princípio, nesse período, Ibaneis será substituído por sua vice, Celina Leão (PP).





A decisão é mais uma obtida pelo partido Rede no âmbito do STF e mais uma vez patrocinada pelo senador Randolfe Rodrigues (AP).





Moraes acatou a alegação de que teria havido “omissão” do governador nos atos de protesto que acabaram em invasão e vandalismo nas sedes dos três poderes.





A alegação foi difundida por políticos ligados ao PT e ao Rede e ao governo Lula por adversários derrotados nas urnas no DF por Ibaneis, que apoiou a reeleição do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), apesar de nunca ter sido um ativista bolsonarista.





O ministro concluiu que o governador teve conduta “dolosamente omissa”, em razão da falta de um plano de segurança adotado pelo mesmo governo do DF em outras ocasiões, com a proibição de acesso de manifestantes à praça dos Três Poderes.





(Diário do Poder)