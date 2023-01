"Jesus" é preso suspeito de manter mulher em cárcere privado no Ceará desde o Natal

Elias de Jesus da Silva, 29 anos, foi preso nesta terça-feira (3), por suspeita de ameaçar e manter a companheira em cárcere privado em uma residência em Pacatuba, Região Metropolitana de Fortaleza, desde o dia 24 de dezembro, véspera de Natal.





Conforme a Polícia Militar, a vítima conseguiu fugir do suspeito em um momento de distração dele e se escondeu na casa da irmã, em Maranguape, município vizinho ao local do crime, de onde acionou os agentes para denunciar o caso.





A mulher relatou aos policiais que estava sendo ameaçada de morte pelo homem com uma chave de fenda, enquanto estava presa na casa.





Os militares se deslocaram até a residência do casal no Bairro Boa Esperança e prenderam Elias Jesus no local. Ele foi conduzido a Delegacia Metropolitana de Maracanaú e autuado pelos crimes.





( A Voz de Santa Quiteria)