Jornalista Alberto Perdigão lançará livro em Sobral

O livro Política e Literatura de Cordel – o folheto de política como mídia informativa alternativa, popular e contra-hegemônica (RDS, 2022, 352 p.), do jornalista Alberto Perdigão, será lançado em Sobral, nesta sexta-feira (3), às 20 horas, no restaurante Cícero’s. A obra discute a poesia-reportagem como alternativa à notícia da grande mídia e analisa as narrativas do cordel sobre a destituição da presidente Dilma Rousseff, ocorrida em 2016.





Política e Literatura de Cordel é uma coletânea de 12 artigos resultantes de uma pesquisa inédita, realizada por Perdigão, entre 2016 e 2021. Os artigos foram publicados em anais de congressos e em revistas científicas. A obra homenageia três pesquisadores da literatura de cordel já falecidos, que contribuíram com a pesquisa do autor: Joseph Luyten, que morreu em 2016, Gilmar de Carvalho (2021) e Arievaldo Viana (2021).





Dois dos capítulos analisam a narrativa de oito folhetos de cordel de autores nordestinos, publicados durante o processo de destituição da presidente Dilma Rousseff. Nas poesias-reportagens da amostra, os poetas-repórteres optam pela versão de golpe, diferentemente da perspectiva de impeachment apresentada pela mídia convencional. Os folhetos da amostra estão reproduzidos na íntegra em um dos anexos do livro.





Política e Literatura de Cordel já foi lançado no Rio de Janeiro, Brasília, Fortaleza, João Pessoa e Natal, além de Juazeiro do Norte e Crato, no Ceará.









O Autor





Alberto Perdigão (Fortaleza, 1963) – jornalista, mestre em políticas públicas e sociedade, pesquisa o folheto informativo da literatura de cordel, com ênfase no folheto de política. Atua como editor, apresentador em programas de jornalismo popular, e como professor de comunicação comunitária e alternativa.





É autor dos livros Comunicação Pública e TV Digital (EdUece, 2010 – dissertação de mestrado), Comunicação Pública e Inclusão Política (RDS, 2014 – artigos jornalísticos) e Únicos (Editora Radiadora, 2021 – poesias).