Site do PT é invadido por hackers, que publicam imagem de ex-ator pornô

O site oficial do Partido dos Trabalhadores (PT) sofreu um ataque hacker na madrugada deste domingo (29).

A página, que é usada para divulgar informações do partido e o trabalho de integrantes do governo Lula, passou a exibir uma tela preta acompanhada de uma imagem do ex-ator pornô Kid Bengala.





Os invasores também exibem mensagens criticando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O site oficial de Lula, que tem outra URL, segue disponível sem alterações.





O g1 entrou em contato com a comunicação do PT, mas não havia obtido retorno até a última atualização desta reportagem.





Na última sexta-feira (27), imagens do ex-ator também foram usadas na conta hackeada do cantor Luan Santana no Twitter. O perfil foi recuperado quase dez horas depois da invasão.





Fonte: G1