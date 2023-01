"LÚCIFER", UM DOS BANDIDOS MAIS PROCURADOS DO ESTADO, FOI EXECUTADO A BALA

Com antecedentes criminais por homicídio, porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas, ele seria líder de uma facção criminosa com atuação no Estado.

Um dos homens mais procurados pela Polícia do Ceará morreu na manhã desta sexta-feira (6), na cidade do Eusébio, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Conforme informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Jean Lima de Freitas, conhecido por "Lúcifer" foi morto por vários disparos em via pública, no bairro Novo Portugal.





Lúcifer tinha 26 anos e possuía várias passagens por homicídio, porte ilegal de arma de fogo e tráfico de droga. Ele estava foragido após ter conseguido fugir do do Instituto Presídio Professor Olavo Oliveira (IPPOO) II, em Itaitinga, em outubro de 2022. Lúcifer era apontado, ainda, como líder de uma facção criminosa que atua no Ceará.





Em nota, a SSPDS informou que "um inquérito policial foi instaurado" para apurar as circunstâncias dos crimes. Ninguém foi preso ou identificado até o momento. Ainda conforme a Secretaria da Segurança, "a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais".





Fonte: Diário do Nordeste