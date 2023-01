GRANJA-CE: HOMEM DE 40 ANOS É MORTO A GOLPES DE FACA NA ZONA RURAL. ACUSADO É PRESO EM FLAGRANTE

Esse é o primeiro homicídio do ano no município de Granja. Em 2022 foram registrados 06 homicídios neste município

Durante a noite de ontem, domingo, 08, o município de Granja registrou o primeiro homicídio do ano. A vítima foi identificada como Antônio Soares Magalhães, 40 anos. A Polícia Militar caiu em campo e conseguiu prender o acusado, trata-se de Jurandir Teixeira de Paula, 28 anos.





Conforme apurou a redação do blog Camocim Polícia 24h, por volta das 22h o 190 de Granja recebeu uma informação dando conta que tinha acabado de acontecer um homicídio no distrito de Paula Pessoa, em Granja.





Diante das informações uma equipe do P.O.G. foi até o local citada e entrou em contato com populares que informaram que vítima e acusado eram amigos e haviam combinado de saírem para beber no distrito do Campanário. Já na viagem, a moto da vítima furou o pneu.





O suspeito deixou a vítima em um bar ali nas proximidades e foi tentar remendar o pneu e que logo em seguida pegaria a vítima para seguirem viagem ao Campanário. Após remendar o pneu, o acusado não passou no lugar combinado com a vítima para pegá-la, seguindo sozinho para o distrito de Campanário. Já a noite, quando o acusado retornou, teria deixado a moto no mesmo bar onde havia deixado a vítima. Populares levaram a moto para entregar a vítima, momento em que o acusado teria aparecido com uma faca e desferido diversos golpes contra a vítima. As pessoas ainda tentaram intervir e logo em seguida socorreram a vítima para UPA em Granja, no entanto, não resistiu e veio a óbito no local. O acusado, após desferir os golpes, fugiu do local.





Diante dos fatos os pm’s realizaram buscas nas imediações da residência do acusado, porém sem êxito. Momentos depois, populares informaram que o acusado estava escondido na localidade de Córrego do Lino. Diante da informação, os militares foram até o local citado, onde por volta das 23h20, conseguiram capturar o suspeito na calçada da residência de um amigo seu. A faca utilizada no crime foi localizada em outra casa.





Ao ser indagado sobre o homicídio, o suspeito assumiu a autoria e informou que quando chegou para entregar a moto ficou sabendo que a vítima estava falando que ele havia roubado sua moto, que inclusive já havia ligado para a polícia denunciando. Ele teria se enfurecido devido às acusações, foi em sua casa pegar uma faca, foi até a casa da vítima e desferiu vários golpes contra o homem. Na UPA, foi constatado que a vítima sofreu sete perfurações a faca.





Uma equipe da Pefoce conduziu a vítima ao IML de Sobral. O suspeito foi conduzido para a DRPC de Camocim onde foi autuado em flagrante sob suspeita de crime de homicídio, sendo recolhido a uma cadeia.





Efetuaram a prisão: ST Fontenele, Sgt Passos e Cb Rafael





Camocim Polícia 24h