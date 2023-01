Lula elogia economia argentina que terminou o ano com inflação de 94,8%; VEJA VÍDEO

Durante coletiva em Buenos Aires nesta segunda-feira (23), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que a Argentina terminou o ano de 2022 em uma “situação privilegiada” na “política”, “economia” e “futebol”.





O petista deu a declaração ao lado do presidente da Argentina, Alberto Fernández, logo após o encontro entre os dois na sede do poder Executivo da Argentina, a Casa Rosada.





“A Argentina terminou o ano de 2022 em uma situação privilegiada. Não apenas na economia, na política, mas no futebol. Pela primeira vez, torci para a Argentina ser campeã do mundo, porque eu achava que o Messi não poderia terminar a carreira dele sem ser campeão do mundo”, disse Lula.





A inflação na Argentina se aproximou dos 100% em 2022. Depois de avançar pelo décimo primeiro mês consecutivo, o aumento dos preços ficou em quase 95% em dezembro.





Se trata da inflação mais alta já registrada na Argentina desde outubro de 1991, quando a taxa anual ficou em pouco mais de 100%.





Fonte: Gazeta Brasil