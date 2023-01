Lula se encontra com ditador cubano e fala em restabelecer relações

Na Argentina desde segunda-feira 23, o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), teve um encontro bilateral com o ditador cubano, Miguel Díaz-Canel, na terça-feira 24.





Lula participou, com outros políticos latino-americanos, de uma reunião de cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac), entidade esquerdista que inclui 33 países, criada em 2010 pelo então ditador da Venezuela, Hugo Chávez, com aval de todos os governantes socialistas da região.





Depois do encontro com Díaz-Canel, Lula compartilhou uma fotografia com o ditador e escreveu sobre a retomada do diálogo internacional do Brasil com Cuba. “O Brasil restabelecendo suas relações diplomáticas no mundo”, escreveu Lula.





Díaz-Canel, que publicou a mesma imagem, chamou Lula de “irmão” e expressou “alegria” pela volta do Brasil à Celac. “Compartilhamos o desejo de fortalecer as relações bilaterais nas esferas de interesse mútuo, de acordo com os laços históricos de amizade entre nossos povos”, escreveu o ditador cubano.

En afectuoso encuentro con el hermano presidente @LulaOficial, reiteré la alegría por el regreso de #Brasil a la #CELAC.



Compartimos la voluntad de estrechar las relaciones bilaterales en esferas de interés mutuo, acorde con históricos lazos de amistad entre nuestros pueblos. pic.twitter.com/mVlo5sQzms — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) January 25, 2023