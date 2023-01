Mais de 5 mil raios foram registrados em Santa Quitéria em 2022, diz Enel

A Enel Distribuição Ceará contabilizou em 2022, 5.406 raios em Santa Quitéria, por meio do Sistema de Monitoramento e Alerta. Houve um aumento de 38%, se comparado a 2021, e permaneceu como a segunda cidade do estado mais atingida pelas descargas atmosféricas, só perdendo para Granja.





Logo no primeiro semestre do ano passado, devido ao intenso período de chuvas, as ocorrências já mostravam uma tendência de crescimento exponencial, visto que, nos primeiros meses de 2022, a incidência já apresentava comparações significativas.





Em todo o Ceará, a companhia registrou 183.428 raios.





Além de chuvas, ventos fortes, queimadas e descargas atmosféricas, o Sistema de Monitoramento e Alerta auxilia na verificação de possíveis ocorrências na rede da distribuidora, possibilitando que técnicos e engenheiros monitorem, em tempo real, todo o Ceará e, em caso de alguma ocorrência, agir de maneira mais assertiva e rápida.





Esse trabalho é realizado 24 horas por dia pelo Centro de Controle do Sistema (CCS), a partir de satélite, com dados fornecidos em tempo real pelo Climatempo, e serve para otimizar o serviço em caso de interrupção no fornecimento de energia.





(A Voz de Santa Quiteria)