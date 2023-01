Mãe é morta e filho adolescente é baleado dentro de casa, no Ceará

Uma mãe foi assassinada e o filho dela, de 16 anos, baleado no Bairro Campo dos Velhos, em Sobral, no interior do Ceará. O crime aconteceu nesta quarta-feira (4). A mulher foi identificada como Patrícia Costa, de 44 anos.





O crime aconteceu dentro de uma residência do município. O adolescente foi baleado na região do tórax. Ele socorrido e levado à Santa Casa de Misericórdia de Sobral. A vítima tem quadro de saúde estável, segundo a unidade onde está internado.





A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que equipes da Polícia Civil e Militar do Ceará foram acionadas para uma ocorrência de homicídio a bala no município de Sobral. O caso segue sob investigação pela Delegacia Regional de Sobral, com o objetivo de elucidar o crime.





(A Voz de Santa Quiteria)