Jovem é preso em SP suspeito de atropelar e matar casal de namoradas, no Ceará

Um jovem de 23 anos foi preso em São Paulo, nesta quarta-feira (4), por suspeita de atropelar e matar um casal de namoradas em Juazeiro do Norte, no Cariri do Ceará. O acidente aconteceu em outubro de 2022, e foi considerado como “homicídio culposo” — quando não há intenção de matar. Uma câmera de segurança flagrou o momento em que o suspeito, identificado como Matheus Giestal Rodrigues de Oliveira, dirigia um carro e atropelou as vítimas.





As mulheres foram identificadas como Elizângela Lima de Oliveira, de 31 anos, e Maria Edilânia do Nascimento, de 50. A prisão foi realizada com apoio da Polícia Militar de São Paulo (PMESP). Após o crime, ele se apresentou na Delegacia Regional de Juazeiro do Norte para prestar esclarecimentos sobre o caso, mas foi liberado.





O jovem é natural de São Paulo e residia no Cariri cearense. Ele fugiu do Ceará ainda com as investigações em curso. Na capital paulista, Matheus foi abordado por policiais militares em uma praça, momento em que foi verificado que existia um mandado de prisão preventiva em aberto pelo crime cometido em solo cearense.





Após a abordagem, o homem foi conduzido para uma unidade da Polícia Civil do Estado de São Paulo (PCSP), onde foram realizados os procedimentos cabíveis para cumprimento do mandado de prisão preventiva.





Conforme os trabalhos investigativos, a unidade policial identificou que o homem apresentou falsas informações durante seu depoimento, além de ter tentado esconder o veículo que dirigia após o acidente.





Com isso, o Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa (NHPP) de Juazeiro representou ao Poder Judiciário pela prisão do suspeito. A ordem judicial foi expedida pelo 1º Núcleo Regional de Custódia e de Inquérito da Comarca de Juazeiro do Norte.





