Marido flagra traição, fere esposa e amante quebra os pés ao pular de prédio para fugir

Um homem, de 35 anos, pulou do segundo andar de um prédio para escapar da fúria de um marido traído. O rapaz, no entanto, não teve sorte com a aterrissagem e acabou quebrando os dois pés. Depois da fuga do amante falhar, a briga entre os três se agravou e o marido traído acabou feriou com uma faca a esposa e o amante que estava com ela.





O caso aconteceu na cidade de Timóteo, interior de Minas Gerais. A descoberta da traição ocorreu no último domingo, 8, e se deu depois que o marido chegou em casa do trabalho 40 minutos antes do previsto pela esposa.





O marido, de 32 anos, relatou que foi liberado mais cedo e ao chegar em casa teria encontrado um boné, uma camisa masculina e um celular no sofá. Desconfiado da situação, o marido teria questionado a esposa, uma mulher, de 29 anos, acerca dos pertences encontrados na casa.





A moça, por sua vez, teria pedido para o esposo ter calma, o que não adiantou. O marido, então, começou a vasculhar os cômodos da casa e encontrou o amante da esposa escondido embaixo da cama da filha do casal.





O homem em um acesso de fúria puxou o amante para fora e teria diro: “vou te matar”. Depois ainda tentou enforcá-lo, mas foi impedido pela esposa.





Após se desvencilhar da mulher, o esposo traído foi até a cozinha para pegar uma faca. Foi neste momento que o amante decidiu se atirar pela janela do segundo andar do prédio para tentar escapar. O pulo, porém, não ocorreu como o esperado e ele acabou quebrando os dois pés.





Após o ocorrido, o marido saiu do apartamento portando uma faca e decidiu confrontar o amante da esposa, decidido a esfaqueá-lo. Contudo novamente foi impedido pela esposa que acabou ferida durante a briga.





Na confusão, o marido traído acabou cortando a esposa na perna, no abdômen, na mão esquerda e no queixo. Para o portal UOL, a Polícia Civil informou que o marido foi preso em flagrante pelo crime de tentativa de homicídio.





As vítimas foram encaminhadas para o Hospital Márcio Cunha na cidade de Ipatinga, localizado no interior de Minas Gerais.





Fonte: O Povo