Líder do PSOL vai pedir bloqueio das contas de Bolsonaro nas redes sociais

A líder do PSOL na Câmara, Sâmia Bomfim, vai pedir o bloqueio das contas do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) nas redes sociais. O pedido deve ser protocolado em nome da bancada na tarde desta quarta-feira (11).





De acordo com a parlamentar, postagens do ex-presidente têm incentivado o clima de animosidade no país.





“Como líder do PSOL pedirei o bloqueio das redes sociais de Jair Bolsonaro diante de mais uma demonstração golpista. Durante a madrugada, o ex-presidente postou vídeo com fake news sobre as eleições. Reforçaremos também nosso pedido de prisão preventiva do fascista”, disse.





(Terra Brasil Notícias)