Menino morre após tomar veneno em garrafa de refrigerante; polícia investiga mãe e padrasto

Um menino de cinco anos morreu após beber veneno que estava em uma garrafa de refrigerante na chácara onde morava com a mãe e o padrasto. O caso aconteceu no sábado (31), no distrito de Vila Reis, zona rural de Apucarana, norte do Paraná. Segundo o Instituto Médico-Legal, a criança morreu no hospital três dias depois, na terça-feira (3).





O casal está sendo investigado pela Polícia Civil por homicídio culposo, quando não há intenção de matar.





O g1 tenta contato com a defesa dos suspeitos.





Segundo o delegado-chefe da 17ª Subdivisão Policial, Marcus Felipe da Rocha Rodrigues, os dois foram ouvidos nesta quinta-feira (5). Eles não estão presos.





No depoimento, a mãe informou ter estranhado a embalagem do refrigerante. O padrasto teria gritado que era veneno no momento que o garoto bebia o líquido.





Para a polícia, o homem explicou que o veneno seria usado na horta da propriedade rural.





(G1)