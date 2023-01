PM apreende mais de 30 kg de drogas e prende homem em Frecheirinha/CE

A Polícia Militar apreendeu mais de 30 quilos de entorpecentes escondidos em uma casa abandonada no Bairro Cearal, na cidade de Frecheirinha, a 296 quilômetros de distância de Fortaleza, nesta sexta-feira (6). Um homem foi preso.





Conforme a PM, os agentes visualizaram o indivíduo em atitude suspeita entrando na residência. Durante a abordagem, os policiais encontraram algumas drogas de porte dele.





Ao inspecionar o imóvel, os militares localizaram 41 tabletes, sendo 26 de maconha (21,3 kg), 12 de Cocaína (6,6 kg) e 3 de crack (2,4 kg).





Após o flagrante, o material foi apreendido e Osanilton Silva Fernandes, 25 anos, foi encaminhado para a delegacia da região, onde foi autuado por tráfico de drogas. Ação foi realizada pelos agentes do Batalhão Especializado de Policiamento do Interior (Bepi) em conjunto com o Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio).





