CRUELDADE: Idoso é agredido e tem os braços cortados pelo filho em Poranga/CE

Um idoso de 80 anos foi agredido e teve cortes nos braços feitos pelo filho com as unhas na residência onde os dois moram, no Bairro Aeroporto, na cidade de Poranga, no interior do Ceará, nesta sexta-feira (6). O ancião foi socorrido e o suspeito fugiu do local.





De acordo com os bombeiros civis de Poranga, que atenderam a ocorrência, eles foram acionados por populares que informaram que o idoso estava sendo maltratado pelo próprio filho e essa não seria a primeira vez.





No endereço, os bombeiros encontraram o idoso sozinho em casa, com sangramentos nos pulsos. Ao ser questionado sobre o que havia ocorrido, o homem relatou que seu filho o havia agredido, perfurando sua pele com as unhas.





Os profissionais fizeram o atendimento pré-hospitalar, realizando curativos nos ferimentos. Também foi providenciada uma refeição para o idoso, que estava sem se alimentar.









Investigação





A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que uma equipe da Polícia Militar foi acionada para verificar um crime de lesão corporal. Ao chegarem ao local constataram que o idoso estava sob cuidados dos bombeiros civis e socorristas da região.





O caso também é acompanhado pelo Centro de Referência de Assistência Social (Cras) da cidade.





A SSPDS ressaltou a importância de formalizar a denúncia, que pode ser registrada através de um Boletim de Ocorrência (B.O), para dar prosseguimento investigativo sobre o crime.





