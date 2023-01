Polícia Civil recupera arma de subtenente do Exército morto na Capital

Dando continuidade às investigações sobre o latrocínio que vitimou um subtenente do Exército, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) localizou e recuperou a arma do militar, que foi subtraída no último dia 31 de dezembro. A pistola, que estava em posse de um homem de 36 anos, foi localizada na tarde dessa quinta-feira (5), no bairro Edson Queiroz, pertencente à Área Integrada de Segurança 7 (AIS 7) de Fortaleza. Com essa prisão, sobe para três o número de pessoas presas ligadas ao crime.





Após a prisão da dupla que cometeu o latrocínio, o Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) da PC-CE seguiu com as diligências para localizar a arma do militar que foi levada na ação criminosa. Em diligências ininterruptas, os policiais civis chegaram a Cláudio Max Leite Bastos (36), sem antecedentes criminais. Ele, com base no trabalho de inteligência, foi quem ficou responsável por esconder a arma da vítima. Ao identificarem o endereço exato de onde a arma estaria, os investigadores lograram êxito na apreensão.





No imóvel, local onde Cláudio trabalhava como vigilante, os policiais civis o abordaram e ele apontou onde escondeu a pistola. Diante dos fatos, o suspeito foi levado ao DHPP onde foi autuado em flagrante pelo crime de posse ilegal de arma de fogo. Com a localização da arma e prisão do suspeito, as investigações foram concluídas e o inquérito policial será remetido à Justiça.





(Polícia Civil/CE)