Menino revela traição do pai com a madrinha em entrevista para ganhar prêmio

Um garoto do México viralizou nas redes sociais essa semana ao revelar que o próprio pai é infiel. No ato, o menino deu detalhes sobre a traição do pai com a madrinha em entrevista para um canal de 7 milhões de seguidores no TikTok.





"Minha mãe não sabe que o papai é infiel", contou o menino. E depois de ser indagado como ele descobriu a infidelidade do pai, ele alegou ter visto o pai beijando a madrinha do próprio filho. A declaração do morador de San Luis Potosí, no México, faz parte de um quadro do canal onde o apresentador promete dar um prêmio em troca de uma "fococa".





Os vídeos são curtos e publicados no TikTok e no YouTube. Até a publicação desta matéria, nesta segunda-feira, 16 de janeiro de 2023, mais de 22 milhões de pessoas haviam visualizado o vídeo, tornando-se a maior audiência do perfil.





Nos comentários, os seguidores reagiram ao relato com bom humor e espanto, além de cobrarem a parte dois da história. Outros ainda torceram para que a mãe do garoto tenha visto a publicação e pediram um vídeo da reação dela.





(A Voz de Santa Quiteria)