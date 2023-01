Criança tem mãos e pés amarrados por colegas de escola e momento é filmado

Um menino de 11 anos teve as mãos e os pés amarrados, e foi filmado sentado ao chão enquanto é agredido verbalmente por colegas de escola do município de Paracuru, na Região Metropolitana de Fortaleza. O vídeo circulou nas redes sociais e causou revolta pela situação. O caso aconteceu no último sábado (14).





No vídeo aparecem outras três crianças além do menino amarrado. A Prefeitura Municipal de Paracuru repudiou o caso por meio de nota, e considerou a situação como agressão.





A gestão municipal disse ainda que as secretarias de Esporte, Educação, Assistência Social e Saúde, após saber do ocorrido, tomaram as devidas providências cabíveis sobre o caso. “Bullying não tem graça”, disse o perfil do governo municipal nas redes sociais.





“Já entramos em contato com os familiares da criança, e já estamos dando todo o suporte necessário à família. Os responsáveis pelo ato já estão sendo identificados e os órgãos correlatos já estão acionando seus familiares para tomar as ações cabíveis juntos a família”, garantiu a prefeitura.





A Polícia Civil informou que a Delegacia Municipal de Paracuru já instaurou um procedimento policial e identificou todos os envolvidos no caso — classificado como "ato infracional análogo ao crime de tortura".





A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) disse que oitivas e diligências ocorrem com foco em apurar todos os detalhes sobre o crime. O órgão explicou ainda que outras informações serão repassadas em outro momento, para não comprometer os trabalhos policiais.





(A Voz de Santa Quiteria)