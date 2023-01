DENÚNCIA: DESCASO NA SAÚDE PÚBLICA DE SOBRAL

O Sr. Francisco José Aragão Apolinário, 54 anos, está há quase dois anos aguardando por uma consulta com um Ortopedista. Segundo o paciente, a solicitação foi feita no Centro de Saúde da Família Dr. Grijalba Mendes Carneiro, localizado no bairro Coelce.

O paciente sofre com muitas dores e a prefeitura não consegue marcar a consulta com o médico ortopedista.

O Sr. Francisco Apolinário não disponibiliza de recursos financeiros para custear a consulta.