MISTÉRIO: jovem é sequestrada enquanto trabalhava na cidade de Morrinhos/CE

Um caso de um suposto sequestro causou pânico entre os familiares e amigos de uma jovem de apenas 19 anos de idade, na cidade de Morrinhos, no interior do Ceará.





A vítima, Itamara Eny de Freitas, 19, foi levada por uma pessoa ainda não identificada, que estava armada, por volta das 15 horas deste sábado (31), quando trabalhava em uma unidade da Plamovir no centro de Morrinhos. Familiares e amigos da jovem estão desesperados. Segundo informações, uma pessoa armada, chegou a pé no estabelecimento, e rendeu a jovem, onde a obrigou ela a ir até uma moto Honda Pop, e em seguida os dois saíram em rumo ignorado.





Até o momento, não se tem informações sobre o paradeiro da jovem, e seu celular não responde as ligações. Segundo as informações recebidas pelo Portal Vale do Acaraú.





Quem souber informações e quiser ajudar a polícia deve ligar para (88) 9 9903-3381, da Policia Militar em Morrinhos, e não precisa se identificar.





Com informações do portal Vale do Acaraú