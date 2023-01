Mulher foi morta a pedradas na frente da filha após negar que acusado olhasse celular dela

A mulher assassinada pelo ex-marido na frente da filha de cinco anos negou que o acusado pegasse o celular dela para conferir o Whatsapp. Ela foi morta com duas pedradas na cabeça, nesta quarta-feira (18), em São João do Jaguaribe, interior do Ceará. A Justiça acatou denúncia do Ministério Público estadual (MPCE), e converteu a prisão em flagrante para preventiva.





O acusado foi preso na noite de quarta-feira. A prisão foi realizada pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) de Limoeiro do Norte. O suspeito foi encaminhado à Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), onde prestará depoimento sobre o caso. O corpo de Synara Souza, 36 anos, foi localizado próximo a uma estrada, com lesões decorrentes de um objeto contundente. A filha dela não ficou ferida.





De acordo com o inquérito policial, o acusado marcou com a ex-companheira e a filha do casal. Ao se encontrarem, ele passou a questionar a vítima sobre com quem ela conversava por WhatsApp e pediu que entregasse o aparelho celular, segundo o MPCE. Com a recusa, ele teria se revoltado e ferido a mulher com duas pedradas, que a levaram a óbito.





O MPCE disse ainda que o suspeito saiu caminhando normalmente, deixando o corpo da ex-companheira em via pública, ao lado da criança. Com as informações, a polícia passou a realizar buscas pelo suspeito.





O promotor de Justiça João Marcelo e Silva Diniz pediu a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva em razão da necessidade de garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta e objetiva do fato, especialmente pelos resquícios de crueldade que gerou repúdio e repercussão na população, e ainda pelo fato do crime ter sido cometido na frente da filha do casal.





