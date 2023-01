Após encontro no Planalto, Lula demite comandante do Exército

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) exonerou o comandante do Exército do Brasil, Júlio César de Arruda, de acordo com fontes do Planalto. A demissão do general do posto de comandante deve ser publicada em edição extra do Diário Oficial da União (DOU).





O nome indicado por Lula para assumir o cargo é o general Tomás Miguel Ribeiro Paiva.





Em meio a um clima tenso entre Lula e os militares em razão das manifestações radicais que depredaram os prédios dos Três Poderes, em 8 de janeiro, o petista exonera Júlio Arruda um dia após ter se reunido com o ministro da Defesa, José Múcio, e com os comandantes das Forças Armadas. O encontro ocorreu nesta sexta-feira (20).





Arruda havia sido escolhido por Lula para o comando do Exército e assumiu o posto antes mesmo do posse presidencial, no fim do ano passado. Antes dele estava à frente do Exército Marco Antônio Freire Gomes.





