MORAÚJO-CE: Ônibus e carro pegam fogo após acidente em estrada

Um ônibus e um carro particular incendiaram após uma colisão entre os dois veículos, neste sábado (21), em uma estrada entre os municípios de Moraújo e Massapê, no interior do Ceará.





O Corpo de Bombeiros foi acionado para a ocorrência. Após debelar as chamas, a corporação informou que ambos os veículos tiveram perda total.





Os proprietários e possíveis ocupantes dos veículos não foram localizados, conforme o Corpo de Bombeiros. Não houve registro de feridos até a publicação desta reportagem.





(A Voz de Santa Quiteria)