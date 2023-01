Acidente entre moto e bicicleta deixa dois mortos em Hidrolândia

Um idoso e um jovem morreram na noite deste domingo (22/01), após um grave acidente envolvendo uma moto e uma bicicleta, na rodovia CE-508, que liga o distrito de Irajá à Hidrolândia. Com estas, sobem para três o número de mortes em menos de um mês naquele trecho.





João Victor Rodrigues Martins, 25, residente no distrito, pilotava uma moto Honda Titan, de cor vermelha, e acabou colidindo no ciclista Luiz Varela de Sousa, 59, morador do bairro Progresso.

Com o impacto da batida, Luiz morreu no local. João ainda chegou a receber atendimento no Hospital Municipal, no entanto, não resistiu e veio a falecer quando era transferido para Sobral.





Os corpos foram recolhidos para o núcleo da Perícia Forense em Crateús. A tragédia provocou bastante comoção entre os hidrolandenses. Ainda nesta semana, a Polícia Rodoviária Estadual vai se deslocar para a rodovia, para poder avaliar o que tem provocado tantos acidentes fatais e atuar com fiscalização.





No primeiro dia do ano, uma adolescente de 13 anos morreu ao ser atropelada por um carro.





(A Voz de Santa Quiteria)