Monsenhor Tabosa registra duas tentativas de homicídio em menos de cinco horas

Em um intervalo de cinco horas, duas pessoas sofreram tentativa de homicídio na cidade de Monsenhor Tabosa, no último sábado (21/01).





O primeiro fato ocorreu no bairro Alto do Bode. Por volta das 17h30, Odair José Morais de Sousa, 49, estava em uma moto roubada e foram disparados cinco tiros em sua direção, tendo ele se evadido em um matagal para não ser atingido. Após o fato, ele falou com a esposa dizendo que estava deixando a cidade, por medo de morrer.





Já na localidade de Boqueirão, às 21h, três indivíduos chegaram na residência de Argileudo Alves Martins, 31, quebraram a porta e atiraram contra a vítima, que saiu ileso e conseguiu fugir.





Em ambos os casos, a Polícia Militar esteve nos locais e fez diligências para localizar e prender os criminosos, mas ainda sem êxito.





(A Voz de Santa Quiteria)