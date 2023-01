Homem é preso com espingardas e drogas, dentro de uma casa de farinha em Itarema

Foi preso na manhã do último dia 19, um jovem de 18 anos, por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo ao ser abordado por uma equipe da Polícia Militar do Ceará em um povoado no município de Itarema.





A ação policial se deu através do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas - CPRAIO, após uma denúncia via 190 a respeito de um sujeito de alcunha “Morte” que estava traficando drogas no Córrego das Moças, mais precisamente em uma Casa de Farinha.





Com apoio de equipes do 11º Batalhão (11º BPM) e da Polícia Civil do Estado do Ceará, os policiais foram até o local e abordaram o suspeito, que estava de posse de duas espingardas calibre .12 contendo três munições intactas; além disto ele estava com um smartphone, cocaína (12 gramas), crack (09 gramas), maconha (07 gramas) e R$ 9,00.





Suspeito e material apreendido foram apresentados na Delegacia Municipal de Itarema onde foi feito autuação por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas.





Acaraú





A Polícia Militar do Ceará apreendeu duas espingardas, um colete balístico, droga e balança de precisão, em ocorrência no último sábado (21) no município Acaraú. A captura foi efetuada por agentes do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas - CPRAIO em conjunto com o Policiamento Ostensivo Geral - POG da região, após denúncias.





A ofensiva ocorreu às 15h30, ocasião em que os PMs realizavam diligência para checar uma informação de indivíduo armado na localidade de Aranaú. Os militares foram ao imóvel onde residia o suspeito e o encontraram. Ao perceber a presença dos agentes, o indivíduo empreendeu fuga atirando contra a composição, que revidou, mas não conseguiu impedir a fuga.





Na vistoria feita no imóvel, os policiais encontraram as duas espingardas, sendo uma calibre 12 e a outra artesanal, além de um colete e 21 gramas de cocaína. O material foi recolhido e apresentado na Delegacia de Cruz, onde foi registrado Boletim de Ocorrência.





