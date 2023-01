Questão sobre artista trans aparece em concurso da PM

Uma pergunta no concurso público da Polícia Militar (PM-BA) realizado neste domingo (22), repercutiu nas redes sociais. O motivo está relacionado à questão 36 do exame, que questionava aos candidatos qual foi a primeira artista transgênero que faturou o Grammy Latino na categoria de Melhor Álbum de Música Popular Brasileira na edição de 2021 em Las Vegas, nos Estados Unidos.





A questão foi selecionada para figurar entre as perguntas relacionadas ao tema de atualidades. Entre as alternativas apresentadas, estavam Aretuza Lovi, Gloria Groove, Pabllo Vittar, Liniker e Linn da Quebrada, sendo a opção correta a letra D, Liniker.

A prova com questões discursivas e objetivas tinha como objetivo preencher cerca de 2,5 mil vagas para o cargo de soldado da PM. Ao todo os exames foram aplicados em 12 cidades do estado da Bahia. A tolerância de chegada até o local do exame era até as 8h, com o fechamento dos portões às 9h. A duração máxima do teste foi de quatro horas e meia.





Sobre a cerimônia, Liniker venceu com o disco intitulado Indigo Borboleta Anil. Na ocasião, o cantor Jão anunciou a vitória e entregou a estatueta para a colega, que agradeceu aos fãs.





