Pai morre baleado ao proteger filha de tentativa de feminicídio no Ceará

Morreu na manhã desta sexta-feira (6) Antônio José Maciel, baleado ao proteger a filha de uma tentativa de feminicídio. O suspeito, Antônio do Nascimento Vieira, invadiu a loja onde a ex-companheira trabalhava, no Centro da cidade de Novo Oriente, no interior do Ceará, na manhã de quinta-feira (5).





José Maciel estava internado no hospital São Lucas, em Crateús, e não resistiu aos ferimentos. Antônio do Nascimento foi preso na manhã desta sexta.





De acordo com a Polícia Civil, Alice Maciel Soares, que já tinha uma medida protetiva contra o suspeito, estava no estabelecimento comercial com seu pai quando o homem chegou e atirou, porém, o disparo atingiu o pai dela.





Vídeos de câmeras de segurança mostram o homem entrando no local, enquanto pessoas gritam pedindo para ele não atirar, contudo, logo em seguida, são ouvidos disparos e ele sai correndo rapidamente.





Mulheres que estavam no estabelecimento no momento do crime chegaram a pedir que o homem não disparasse e gritaram pela polícia.