Sétima mulher é assassinada no Ceará em cinco dias

Uma mulher de 55 anos foi morta a tiros na madrugada desta quinta-feira (5), no Bairro Luís Alves de Freitas, na cidade de Limoeiro do Norte, no interior do Ceará. A vítima é a sétima mulher assassinada no Estado nos cinco primeiros dias do ano.





Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), uma equipe da Perícia Forense (Pefoce) foi acionada e fez os primeiros levantamentos sobre o caso. A vítima tinha antecedentes criminais por ameaça.





O caso é investigado pela Delegacia Municipal de Limoeiro do Norte, que realiza buscas para capturar os suspeitos e elucidar o caso.





Mulheres assassinadas: