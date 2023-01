Petrobras encerra em queda pelo segundo dia consecutivo

Nos EUA, o mercad.o financeiro fechou com resultados positivos.

As ações da Petrobras na Bolsa de Valores do Brasil (B3) encerraram em queda pelo segundo dia consecutivo nesta sexta-feira, 27. A sequência ocorre na esteira da aprovação de Jean Paul Prates (PT-RN) para comandar a estatal. O político chegou à direção da empresa por indicação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.





No fim do pregão, os papéis da estatal fecharam com 2,2% de queda. As ações da Petrobras do tipo preferencial encerraram valendo quase R$ 26, e as ordinárias caíram pouco menos de R$ 29.





Ao mesmo tempo, as cotações do dólar subiram 0,7%, cotado a R$ 5,11. Por outro lado, o Ibovespa – principal índice da bolsa no Brasil – teve queda acentuada de 1,6%.





Novo presidente derruba ações da Petrobras





Natural do Rio de Janeiro e eleito para ser suplente, Prates chegou ao senado em 2019. A vaga no parlamento pertencia a então senadora Fatima Bezerra (PT-RN), que renunciou para assumir o cargo de governadora do Estado do Rio Grande do Norte.





Mercado Internacional





Boas notícias marcaram os últimos dias da semana do mercado financeiro dos Estados Unidos. A economia norte-americana cresceu por volta de 3% no quarto trimestre, de acordo com os dados publicados na quarta-feira 27 pelo Escritório de Estatísticas do governo dos EUA.





Em Nova Iorque, os principais indicadores do mercado financeiro norte-americano fecharam o dia em alta. O Dow Jones, o S&P 500 e a Nasdaq subiram, respectivamente, 0,08%, 0,25% e 0,95%.





