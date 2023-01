PF desmente informação de que idosa detida morreu em ginásio

Postagem, nas redes sociais, informava que mulher de 77 anos teria morrido por falta de água.

A Polícia Federal (PF) disse ser falsa a informação de que uma idosa teria morrido no ginásio da Academia Nacional da Polícia Federal (PF), em Brasília, após ser detida na segunda-feira (9) no acampamento que estava instalado na frente do Quartel-General do Exército, também na capital federal. Mais cedo nesta segunda, cerca de 1,2 mil pessoas foram levadas para o ginásio.





A informação sobre o suposto óbito se espalhou pelas redes sociais e chegou a ser compartilhada pela deputada federal Bia Kicis (PL-DF) no Plenário da Câmara. Posteriormente, a parlamentar “pediu desculpas pelo equívoco”. No Twitter, a PF ressaltou que a informação não era verdadeira.





– A Polícia Federal informa que é falsa a informação de que uma mulher idosa teria morrido na data de hoje (9) nas dependências da Academia Nacional de Polícia – declarou a corporação.





Nesta segunda, a Polícia Militar e o Exército fizeram uma operação para desmontar o acampamento instalado em Brasília. Na capital federal, cerca de 1,2 mil pessoas foram detidas e levadas à PF para uma triagem. O grupo precisou realizar os procedimentos em um ginásio.





Advogados de alguns dos detidos reclamaram que seus clientes estariam sendo mantidos sem alimentação. A Polícia Federal, por sua vez, confirmou que houve casos de mal-estar, mas disse que todos foram prontamente atendidos, sem maior gravidade. Tendas de saúde também foram montadas no local pelo Corpo de Bombeiros.





Além disso, a corporação liberou, durante a noite desta segunda, ônibus com mulheres com filhos pequenos, idosos com comorbidades, e menores de idade que haviam sido detidos no acampamento. A PF, porém, não divulgou quantas pessoas foram liberadas, nem quantas permanecem detidas.





