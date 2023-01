Celina prometeu a Ibaneis que nada irá mudar na interinidade

A governadora em exercício do Distrito Federal, Celina Leão (PP), manteve demorada conversa com o titular do cargo, Ibaneis Rocha (MDB), tão logo se confirmou o seu afastamento por decisão monocrática do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). A conversa foi classificada como muito produtiva e Celina afirmou a Ibaneis que a sua decisão é nada mudar no governo do DF, principalmente na equipe empossada no dia 1º, nos diversos escalões da administração.





Segue a vida





Na conversa que teve com sua vice, o governador pediu para ela tocar o governo normalmente. Celina tem dito que é muito grata a Ibaneis.





Chance de ouro





Ela era candidata a deputada federal, mas, aconselhada por Arthur Lira (PP-AL), agarrou a chance oferecida por Ibaneis e mudou de patamar.





Manobra inspiradora





A candidatura de Celina foi uma resposta do grupo de Ibaneis a uma manobra de José Roberto Arruda (PL) para disputar o governo do DF.





A vez de Damares





Com a traição de Arruda, Ibaneis convidou Celina e retirou apoio a Flávia Arruda para o Senado, viabilizando a vitória de Damares Alves (Rep).





(Diário do Nordeste)