PL, PP e Republicanos unidos para derrubar Rodrigo Pacheco

Presidente do PL, Valdemar Costa Neto, fechou um bloco para eleger Rogério Marinho.

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, fechou um bloco com o PP e o Republicanos para eleger Rogério Marinho à presidência do Senado e derrubar Rodrigo Pacheco. A oficialização da união das legendas estava prevista para às 15h desta quinta-feira (26), mas será na manhã do próximo sábado, na sede do PL.





O adiamento ocorreu para que dê tempo para Ciro Nogueira, presidente do PP, que está em viagem, consiga estar presente durante o comunicado oficial, junto a Marcos Pereira, presidente do Republicanos, e de Valdemar Costa Neto. As informações são da coluna de Lauro Jardim, de O Globo.