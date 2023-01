POLÍCIA CIVIL DE GRANJA PRENDE HOMEM SUSPEITO DE HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO

Conforme a denúncia, o Sr. J.C.D.S, juntamente com seu irmão C.C.DS, no dia 20 de abril de 2003, por volta das 14:00hrs, na localidade de Olho D'agua em Granja, assassinaram o Sr. A.R.D.S, brutalmente a tiros de revólver, golpes de faca e pauladas.





Segundo consta na denúncia, a vítima foi morta de forma cruel, em uma emboscada quando estava batendo roupas. A razão deste assassinato repousa que o Sr. J.C.D.S, teria achado que a vitima teria sido contratado pelo seu primo para o mata-lo, fato este que não ocorreu.





Na época, houve a instauração do Inquérito por Portaria do Sr. J.C.D.S, sendo ele réu confesso do crime juntamente com o seu irmão, portanto, denunciado e condenado como incurso nas penas do art. 121, §2º, II, III e IV do CP.





J.C.D.S estava foragido desde junho do ano de 2015, quando foi expedido seu mandado de prisão preventiva pelo juízo criminal da Comarca de Granja-CE, após quebrar o regime semiaberto.





Após a realização de um trabalho de inteligência realizado pela Delegacia de Polícia Civil de Granja/Ceará, sobre a real localização do acusado, bem como seu atual trabalho , os policiais civis da DPM de Granja, lograram êxito em capturar e prender o foragido na data de 18.01.2023 no povoado de Brejinho, Luís Correia/PI.