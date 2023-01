POLÍCIA CIVIL DE SOBRAL EM AÇÃO!

Um trabalho da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), por meio da Delegacia Regional de Sobral, resultou na prisão de um homem investigado pela participação em um crime de homicídio qualificado, ocorrido no município de Groaíras, pertencente à Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14) do Estado. A ofensiva aconteceu na manhã desta quinta-feira (05), por força de cumprimento de um mandado de prisão preventiva.





Francisco Cleverton Vasconcelos Sousa (19), que já possui registros quando adolescente de atos infracionais análogos aos crimes de tráfico ilícito de drogas e roubo a pessoa, era apontado como um dos autores de um crime de homicídio qualificado e ocultação de cadáver, ocorrido em setembro de 2022. Após o registro do crime, a equipe policial deu início às investigações e identificou a participação de Cleverton.





Ainda segundo as investigações, a motivação do crime seria a disputa entre grupos criminosos na região. Com as informações, a unidade policial representou ao Poder Judiciário pela prisão preventiva do suspeito. O mandado foi expedido pela Vara Única da Comarca de Cruz.





Cleverton foi localizado e conduzido para a Delegacia Regional de Sobral, onde foi cumprido o mandado de prisão preventiva pelo crime de homicídio. Após os procedimentos na delegacia, o suspeito foi encaminhado para uma unidade do sistema prisional e entregue à disposição da Justiça. A PC-CE segue com as investigações com o intuito de identificar outras pessoas que possam ter envolvimento com o crime.





Denúncias





A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o (88) 3677-4711, o número de WhatsApp da Delegacia Regional de Sobral, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. O sigilo e o anonimato são garantidos.