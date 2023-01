EFEITO LULA: 99Food anuncia que encerrará atividades no Brasil em fevereiro

A 99Food, empresa de operação de delivery com entregadores parceiros em todo o Brasil, decidiu encerrar suas atividades no país. O fechamento será no dia 28 de fevereiro e a empresa já está comunicando a todos os restaurantes e entregadores nas cidades onde opera.





“No dia 28/02, a 99Food irá encerrar a operação de intermediação de entregas com entregadores parceiros (modelo Fullservice), e portanto, a entrega será de responsabilidade do próprio estabelecimento”, diz o comunicado da empresa aos estabelecimentos parceiros.





Segundo a empresa, o mercado de delivery tem sofrido várias turbulências como as brigas entre concorrentes que são levadas ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica.





Nos próximos meses, vão debater a regulação dos trabalhadores por aplicativos, uma promessa do governo Lula que, se for adiante, terá um forte impacto no mercado de entregas.





(Hora Brasília)