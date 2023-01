Sobral apresenta redução de 32,7% nos índices de CVLI no ano de 2022; CVP diminuiu 4,8%

O trabalho integrado das Forças de Segurança do Ceará culminou na redução de 32,7% nos Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLI) em Sobral – Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14) do Estado, em 2022, quando comparado ao mesmo resultado do ano anterior. Em todo o último ano foram registrados 74 casos, enquanto em 2021, esse número foi de 110. Os dados foram compilados pela Gerência de Estatística e Geoprocessamento (Geesp) da Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp) da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). Sobral ainda apresentou uma redução de 4,8% nos Crimes Violentos contra o Patrimônio (CVP) no mesmo período.





Os CVLIs englobam os casos que se enquadram como homicídio doloso/feminicídio, lesão corporal seguida de morte e latrocínio. Dentre os meses com redução nos índices em 2022 comparados ao ano anterior, janeiro, abril e agosto foram os que apresentaram resultados mais significativos, com respectivamente 80%, 63,6% e 58,3% de retração. Enquanto em janeiro de 2021 foram 10 casos, em 2022 foram dois; abril de 2021 totalizou 11 ocorrências comparadas com quatro no ano seguinte; e no mês de agosto de 2021 houve 12 casos, enquanto que em 2022 foram cinco.





A cidade de Sobral ainda apresentou um outro resultado positivo para a Segurança Pública do Ceará em 2022. Desta vez, a intensificação dos trabalhos ostensivos e investigativos das Forças de Segurança cearense resultou na redução de 4,8% dos Crimes Violentos contra o Patrimônio (CVP). No ano passado, a cidade contabilizou um total de 1.374 casos, enquanto que em 2021 foram 1.443. Os CVPs compreendem todos os tipos de roubo, exceto o crime de latrocínio.





Apreensão de armas e drogas





Os dados compilados pela Geesp, ainda apontam que em 2022, 165 armas de fogo foram retiradas de circulação. Além disso, 78,6 quilos de entorpecentes – entre cocaína, crack, e derivados da cannabis (maconha e haxixe), foram apreendidos durante ações exitosas das Polícias Civil e Militar no município. Vale ressaltar que no ano passado a PC-CE realizou a incineração de mais de 177 quilos de entorpecentes apreendidos entre os anos de 2013 e 2022, em Sobral e distritos circunvizinhos ligados ao município.





(Polícia Civil/CE)