POLÍCIA CIVIL DEFLAGRA OPERAÇÃO, PRENDE SUPOSTOS LÍDERES DE FACÇÃO, APREENDE PISTOLA E MUNIÇÕES NA ZONA RURAL DE JIJOCA

A Polícia Civil do Ceará, por meio da Delegacia Regional de Polícia Civil de Camocim, que tem como Delegado titular o Dr. Adriano Vasconcelços, da Delegacia Municipal de Jijoca e do Departamento de Polícia Judiciária do Interior Norte, cumpriu na tarde desta terça-feira, 24, Mandado de Prisão Preventiva, expedido pela 5º Núcleo Regional de Custódia e de Inquérito, contra Jairno Silvestre dos Santos e Francisco Lucas Lima Viana. A operação policial foi realizada na zona rural de Jijoca.





De acordo com as informações repassadas pela Polícia Civil, Jairno Silvestre, o “Talin”, é apontado como gerente do tráfico da localidade do Córrego da Forquilha, em Jijoca. Já Francisco Lucas, o “Luquinha Tiro Certo” ou “Pelé”, é apontado como um dos líderes do CV em Jijoca de Jericoacoara e também líder do tráfico da localidade do Córrego da Forquilha.





Ainda de acordo com as investigações policiais, os presos são acusados de envolvimento direto em homicídios ocorridos na localidade do Córrego da Forquilha, em Jijoca de Jericoacoara, e na localidade do Guriú, no Município de Camocim. Durante a operação foram apreendidas uma pistola Glock calibre 9 mm, 77 munições, 04 carregadores, sendo um deles tipo caracol e 02 aparelhos celulares.





Após os procedimentos de praxe, os presos foram encaminhados ao presídio, onde ficarão à disposição da Justiça.





(Camocim Polícia 24h)