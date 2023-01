Concurso professor efetivo em Sobral: começam as inscrições para vagas com salários de até R$ 2 mil

Começaram nesta segunda-feira (23) as inscrições para o concurso com 700 vagas para professor efetivo, além de cadastro reserva em Sobral. O salário para os aprovados é de R$ 2.046,36. A taxa de inscrição é de R$ 150.





O certame será organizado e executado pela Fundação Universidade Estadual do Ceará (Funece), por intermédio da Comissão Executiva do Vestibular da Universidade Estadual do Ceará (CEV/UECE).





As vagas serão distribuídas da seguinte forma:

260 dos ocupantes dos cargos terão atuação na área de Educação Infantil e Ensino Fundamental Anos Iniciais (1º ao 5º)

440 dos demais nomeados atuarão no Ensino Fundamental Anos Finais (6º ao 9º), nas oito áreas específicas de Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geografia, Língua Inglesa, Educação Física e Arte-Educação.

Segundo o edital, o concurso será composto de quatro fases: