Real tem pior desempenho entre moedas emergentes na semana

A moeda brasileira teve um péssimo desempenho entre as moedas emergentes ao longo desta semana.

O real desvalorizou 2,13% em comparação com o dólar, caindo mais que o peso argentino, que recuou 1,19% frente ao câmbio americano.





O resultado vem após a reação do mercado financeiro às declarações controversas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que, nos últimos dias, criticou a autonomia do Banco Central (BC), os banqueiros, os empresários e sugeriu aumentar a meta de inflação.





Em suas falas, o mandatário sinalizou que as responsabilidades fiscal e social são antagônicas, ao passo que o governo federal deveria expandir os gastos públicos de forma a compensar o equilíbrio nas receitas.





Entre as economias emergentes, o real brasileiro foi superado nesta semana pelas moedas de países como África do Sul, Argentina, México, Turquia, Rússia, Chile, Indonésia, Malásia, Colômbia e outras.





(Conexão Política)