SOBRAL: REFORMA DO MERCADO CAUSA CONFUSÃO ENTRE OS FEIRANTES

Durante a reforma do equipamento os permissionários serão encaminhados para o trecho interditado da Rua Diogo Gomes.

A reforma do Mercado Central de Sobral Chagas Barreto começou nesta quinta-feira (19) com um impasse entre Prefeitura e permissionários do galpão superior onde ficam os boxes de roupas. Os comerciantes reclamam da falta de estrutura do lugar para onde serão remanejados. De acordo com eles, agentes da Prefeitura, em reunião, informaram que todos os boxes serão instalados no trecho interditado da rua Des. Moreira da Rocha.





A ideia não agradou aos permissionários que também estão insatisfeitos com decisão da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Econômico (STDE) de proibir que cada permissionário tenha mais de um boxe, sendo que quem tem tiver mais de um, perderá sem ressarcimento. Dona Edite Maria, permissionária há mais de 20 anos, disse que vai perder vendas nesse período que já é fraco. “Com as tendas, já pensou se vier uma chuva com vento a gente perde tudo que tem. Eles disseram para nós que só teremos direito a um box. Eu tenho quatro boxes se forem tirados onde vou colocar essa mercadoria?” Disse dona Edite.





Ana Maria, que também trabalha no mercado há 20 anos, disse que está achando muito errado. “A Secretária (Sandra Arcanjo, da STDE), não falou nada direito com a gente. Ela escolheu a cara para quem ela quisesse para ir à reunião e todo dia eu estava aqui no mercado e ela não falava nada e não me convidou para a reunião”.





De acordo com a Secretaria de Infraestrutura, a reforma, que tem prazo de conclusão de 360 dias, custará R$ 10.886.198,35, recursos provenientes dos tesouros municipal e estadual.





Devido às obras, intervenções acontecerão no trecho da Rua Des. Moreira da Rocha, entre as ruas Viriato de Medeiros e Cel. José Silvestre, e na rua Domingos Olímpio, entre as ruas Des. Moreira da Rocha e Diogo Gomes (trecho da passarela entre o anexo do mercado). Com as mudanças, a rua Cel. Frederico Gomes passa a ser de sentido duplo para circulação a partir do cruzamento com a Rua Cel. Diogo Gomes até a Rua Des. Moreira da Rocha. Já a rua Cel. Adeodato passa a ter o sentido de circulação invertido.





A Secretaria do Trânsito e Transportes (Setran), informou rotas alternativas para condutores que trafegam pela Rua Cel. José Silvestre e pretendem acessar a Rua Domingos Olímpio, devem realizar uma conversão à esquerda na Rua Des. Moreira da Rocha, e logo depois, uma conversão à direita na Rua Cel. Frederico Gomes, que estará com duplo sentido de circulação. Depois, uma conversão à direita na Rua Cel. Diogo Gomes, acessando, em seguida, a Rua Domingos Olímpio.





Já os condutores que trafegam pela Rua Viriato de Medeiros e pretendem chegar até a Rua Des. Moreira da Rocha, deverão realizar uma conversão à direta na Rua Cel. Adeodato, que terá seu sentido de circulação invertido, e logo em seguida, uma conversão à direita na Rua Cel. José Silvestre, acessando, sem seguida, a Rua Des. Moreira da Rocha.





O Portal Paraíso procurou a direção do Mercado para falar sobre as reivindicação dos permissionários, mas não conseguiu porque estavam em reunião com a secretária da STDE.





