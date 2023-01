José Aldo diz que seu imóvel valorizou com Bolsonaro

O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro (PL), ao deixar o Brasil no dia 30 de dezembro, foi para Orlando, nos Estados Unidos, onde lá permanece até o momento. A casa onde Bolsonaro está hospedado é do ex-lutador de MMA José Aldo, que afirmou que receber o ex-chefe do Executivo valoriza seu imóvel.





A declaração foi dada em entrevista ao canal Flow Podcast.





Aldo tem dois imóveis nos Estados Unidos e os utiliza como investimento. Neste, onde está Bolsonaro, são nove quartos. Alguns dos dormitórios são temáticos.





– Minha filha é apaixonada pela Disney. Quando comprei a casa foi ao mesmo tempo um investimento para alugá-la e também para a gente ir para lá de férias – comentou.





O bicampeão do UFC falou sobre a valorização imboliária que a estada de Bolsonaro trouxe ao seu imóvel.





– Eu vi o negócio. Não penso se é esquerda ou direita. Ao mesmo tempo que tem o quarto dos Minions, quero colocar uma placa lá: “Aqui ficou o presidente do Brasil” – admitiu o ex-atleta.





(Pleno News)