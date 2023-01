Rui Costa não descarta tentativa de reeleição de Lula em 2026

Nesta segunda-feira (2), o ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT), não descartou a possibilidade de o presidente Lula (PT) disputar a reeleição em 2026. As declarações do ministro foram dadas durante sua participação no programa Roda Viva, da TV Cultura.





– Primeiro, vocês [jornalistas] estão partindo de um fato consumado de que o Lula não irá disputar a eleição. Eu não parto deste fato consumado, e não é o momento de pensar em eleição. (…) Lula falou de coração considerando a sua trajetória e a volta dele pra consolidar a democracia. Mas, se tudo der certo, faremos um governo exitoso – disse.





E acrescentou:





– E se Lula continuar com energia e o tesão de 20 anos, quem sabe ele faça um novo mandato.