Rússia possui torpedo nuclear capaz de destruir Reino Unido com tsunâmi, diz imprensa

Conhecido como Poseidon, armamento tem 21 m de extensão, 2 m de largura e pode viajar a mais de 125 km/h sob a água.

Um âncora de uma TV da Rússia afirmou há algumas semanas que o país possui um torpedo submarino capaz de gerar um tsunâmi que colocaria todo o Reino Unido embaixo d’água. O jornalista falava do Poseidon, um armamento nuclear de 21 m de extensão, 2 m de largura e que pode viajar a mais de 125 km/h sob a água.





O torpedo deve equipar o submarino russo Belgorod — a maior embarcação desse tipo na frota de Moscou. De acordo com o veículo britânico The Mirror, ao menos um Poseidon já foi produzido e deverá estar apto para uso militar em breve.





Acredita-se que o torpedo nuclear consiga viajar milhares de quilômetros até o alvo, o que permite que o Belgorod não fique exposto à marinha inimiga durante um ataque. Ao menos 30 armamentos desse tipo estão em fabricação para equipar o submarino.





Ainda segundo o The Mirror, os testes que envolvem o Poseidon foram retardados pela pandemia do novo coronavírus. Alguns problemas técnicos também adiaram a implementação do armamento.





De acordo com a imprensa da Rússia, o Belgorod pode transportar até seis Poseidons simultaneamente.





As revelações sobre o novo torpedo de Vladimir Putin coincidiram com a escalada bélica na guerra na Ucrânia. Alemanha, Estados Unidos, Polônia e outros países da Europa e América prometeram a Kiev a entrega de, ao menos, 40 tanques, o que irritou Moscou.





O Ocidente “superestima o potencial que [os tanques] poderiam dar ao Exército ucraniano”, declarou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov. “Esses tanques arderão, assim como acontece com todos os outros”, afirmou.





(Terra Brasil Notícias)